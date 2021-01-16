Поліцейських затримали ще влітку 2020 року, але справу проти них до суду відправили лише тепер

Поліцейські з Павлограда змушували людей скоювати злочини, а потім їх розкривали

У Павлограді Дніпропетровської області восьмеро поліцейських змушували місцевих жителів здійснювати злочини, щоб покращити показники розкриття. Злочинне угруповання викрили влітку 2020 року, тепер обвинувальний акт скерували до суду, повідомив у суботу, 16 січня, Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, задля підвищення показників роботи вони схиляли місцевих жителів до крадіжок, зберігання наркотиків та зброї. При цьому застосовували щодо них психологічний тиск і насильство.

В обмін на це правоохоронці «нагороджували» потерпілих грошима та наркотиками, а потім притягували до кримінальної відповідальності. Наразі справу передали до суду.

Серед зловмисників був начальник місцевого відділу поліції та його заступник.

Поліцейським інкримінують створення злочинної організації, перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, скоєння крадіжок і збут наркотиків.