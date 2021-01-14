Оперативники Служби безпеки України вилучили у фігурантів комп’ютерну техніку та носії інформації

Працівники Служби безпеки України викрили у Києві приватне детективне агенстство, яке торгувало інформацією із закритих баз даних правоохоронних та органів державної влади. Нелегальний бізнес організував колишній працівник Національної поліції.

«До складу угруповання входили діючі та колишні працівники правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі керівник одного зі структурних підрозділів регіонального управління ДПС України, чиновник державної кредитно-фінансової установи та менеджери однієї з вітчизняних страхових компаній», – написала прес-служба СБУ у четвер, 14 січня.

За даними слідства, «детективи» спеціалізувалися на збуті інформації з бази даних «Безпечна столиця», яка фіксує, зокрема, рух транспортних засобів, дані руху коштів клієнтів у банківських установах. Вони також продавали дані з баз Державної податкової служби, Національної поліції, Державної прикордонної служби та органів юстиції.

Крім того, зловмисники надавали і послуги із незаконного спостереження та забезпечували злам електронних поштових скриньок та месенджерів. Вартість таких послуг становила до 2 тис. доларів (близько 56 тис. грн), залежно від складності завдання та обсягів інформації.

У ході проведення обшуків в Києві, Дніпрі, Вінниці та Кропивницькому за місцями проживання учасників «детективного агентства» слідчі та оперативники СБУ вилучили комп’ютерну техніку та носії інформації, що використовувались для отримання і передачі конфіденційної інформації, службові документи, аудіозаписи з грифами обмеження допуску, ключ доступу до ЄРДР та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення їм підозри за статтями про несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, розголошення комерційної або банківської таємниці та про зловживання владою або службовим становищем.