Попередньо, у всіх постраждалих травми легкого ступеня тяжкості

Поблизу селища Підлужжя Дніпропетровської області зіштовхнулися автомобіль екстреної медичної допомоги та маршрутний мікроавтобус, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Про це розповіли у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Сталася дорожньо-транспортна пригода на 340 кілометрі автодороги національного значення Н-08 за участю маршрутного мікроавтобуса Volkswagen LT-35, що рухався за маршрутом «Кременчук-Дніпро» і автомобіля екстреної медичної допомоги Citroen Jumper», – йдеться в повідомленні.

Від удару Volkswagen з'їхав у кювет і перекинувся на бік.

«У момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 осіб, в транспортному засобі медиків було три працівники. Унаслідок ДТП постраждали шість пасажирів маршрутного таксі», – розповіли в ДСНС.

Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) і двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізували в Каменську міську лікарню швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

Попередньо, у всіх постраждалих травми легкого ступеня тяжкості (забиття різних частин тіла).

«Ще одна постраждала, жінка 2000 року народження від госпіталізації відмовилася», – наголошують рятувальники.