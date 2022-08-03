Російського агента затримали під час виконання чергового завдання

Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який приховано збирав розвіддані щодо функціонування аеродромів та об’єктів Придніпровської залізниці на території Дніпропетровської області. Також його цікавила інформація щодо місць дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України і територіальної оборони.

Як повідомила прес-служба СБУ в середу, 3 серпня, зібрану інформацію агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку. У своїх доповідях він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацією. Окупанти, у свою чергу, використовували цю інформацію для планування вчинення диверсій і масованих артилерійських обстрілів по критичній інфраструктурі.

«За даними слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. У поле зору російських спецслужб він потрапив через свої радикальні прокремлівські погляди, які намагався нав’язати землякам. Після початку повномасштабної агресії рф він був завербований кадровим співробітником ФСБ», – зазначили в СБУ.

Підозрюваного затримали під час виконання чергового завдання ворога. Під час обшуку його транспортного засобу правоохоронці вилучили мобільний телефон, який використовувався у протиправній діяльності, уточнив Офіс генпрокурора.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.