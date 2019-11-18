Стало відоме ім'я загиблого напередодні на Донбасі бійця ЗСУ

У зоні проведення операції Об'єднаних сил в Луганській області в суботу, 16 листопада, від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Артем Соколов.

Він служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Соколов уродженець Київської області. Йому було 32 роки.

Минулої ж доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що під час обстрілів бойовики також використовували протитанкові, ручні, автоматичні та підствольні гранатомети. Бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.