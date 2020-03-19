На Донбасі снайпер бойовиків застрелив сержанта української армії
35-річний військовий проходив службу в 30-ій ОМБр імені Костянтина Острозького
Суспільство — Андрій Стець, 19 березня20490
Трагедія сталася близько 19:30 вечора 19 березня у районі населеного пункту Попасна
На Донбасі загинув 35-річний сержант 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького. Смерть застала його внаслідок поранення кулею снайпера бойовиків. Про загибель українського бійця повідомила співробітниця Офісу генпрокурора Наталя Непряхіна.
За її повідомленням, трагедія сталася близько 19:30 вечора у четвер, 19 березня, у районі населеного пункту Попасна.
«Погані новини з фронту. Працюють снайпери. У районі Попасної убитий наш військовослужбовець. За цим «кіпішем» з вірусом ми забули, що триває війна», – написала Непряхіна на своїй сторінці у Facebook.
Відомо, що боєць проходив службу у військовій частині 0409, яка належить до 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького і розташована у Новограді-Волинському Житомирської області
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