На Донбасі снайпер бойовиків застрелив сержанта української армії

Трагедія сталася близько 19:30 вечора 19 березня у районі населеного пункту Попасна

На Донбасі загинув 35-річний сержант 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького. Смерть застала його внаслідок поранення кулею снайпера бойовиків. Про загибель українського бійця повідомила співробітниця Офісу генпрокурора Наталя Непряхіна.

За її повідомленням, трагедія сталася близько 19:30 вечора у четвер, 19 березня, у районі населеного пункту Попасна.

«Погані новини з фронту. Працюють снайпери. У районі Попасної убитий наш військовослужбовець. За цим «кіпішем» з вірусом ми забули, що триває війна», – написала Непряхіна на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що боєць проходив службу у військовій частині 0409, яка належить до 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького і розташована у Новограді-Волинському Житомирської області