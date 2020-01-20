На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув боєць ЗСУ

Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 08:462850

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У зоні бойових дій на Донбасі 19 січня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Обстріли з боку бойовиків фіксували поблизу Пісків, Оріхового, Новоолександрівки та Новотошківського. Позиції військ обстрілювали із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув. За інформацією «Цензор.Нет», загиблим виявився військовий 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Слободанюк, мешканець Первомайська Миколаївської області.

З початку поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського. За поточну добу втрат немає.

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