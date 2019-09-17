На Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

Під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій на Донбасі 17 вересня загинув один військовослужбовець. А 16 вересня двоє військових дістали поранення унаслідок обстрілів.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Також зазначено, що 16 вересня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню. Стріляли поблизу Пищевика, Павлополя, Лебединського, Верхньоторецького, Водяного, Опитного, Невельського, Миколаївки, Мар’їнки, Красногорівки та Новотроїцького. Також обстріли фіксували неподалік Луганського, Новотошківського, Новолуганського, Новгородського та Кримського.

Про чергове перемир'я на Донбасі Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України домовилась 17 липня 2019-го. Так зване «хлібне перемир'я» розпочалося з 21 липня уздовж всієї лінії розмежування, уперше сторони домовились про повний режим тиші, однак майже одразу обстріли знов почались.

Загалом же, від початку «хлібного перемир'я», російські окупанти обстріляли українські позиції понад 500 разів.