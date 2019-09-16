Російські війська від початку «хлібного перемир'я» обстріляли українські позиції понад 500 разів

Російські окупаційні війська впродовж так званого хлібного перемир'я обстрілювали позиції Об'єднаних сил понад півтисячі разів, з них вісімдесят – із забороненої Мінськими угодами зброї. Про це повідомив командувач сил Володимир Кравченко, інформує прес-служба штабу ООС.

«У перші дні кількість ворожих обстрілів дійсно зменшилася майже удвічі. Однак уже в серпні ми почали фіксувати поступове збільшення кількості ворожих обстрілів наших позицій за добу, в окремих випадках до двадцяти й більше. Загалом, з часу оголошення «хлібного перемир'я» ворог обстрілював наші позиції більш як півтисячі разів, з них вісімдесят — із забороненої Мінськими угодами зброї», – процитувала Кравченка прес-служба.

Кравченко також додав, що численні факти порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ свідчать про їхню провокаційну мету та спроби викликати вогонь у відповідь.

Нагадаємо, уздовж лінії фронту на Донбасі з 17 липня триває так зване хлібне перемир’я – режим припинення вогню задля збору врожаю. Про нього домовилась Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України за участю, зокрема, представників контрольованих РФ збройних формувань з окремих районів Донеччини та Луганщини. Тоді сторони домовились про повний режим тиші, однак майже одразу обстріли знов почались.

У серпні, під час перемир’я, у зоні ООС внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ загинули вісім українських вояків – семеро військовослужбовців ЗСУ та один представник полку «Азов», що підпорядковується МВС.