На Донеччині в ДТП загинув спостерігач ОБСЄ від Молдови

У Донецькій області поблизу Краматорська внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

«СММ підтверджує, що сьогодні вранці один із наших спостерігачів став учасником ДТП. Спостерігач їхав на таксі по Краматорську, загинув на місці події», – повідомили в прес-службі ОБСЄ, інформує Радіо Свобода.

Відомо, що загиблий в дорожньо-транспортній пригоді в Краматорську спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ був представником луганської команди спостерігачів. Це випливає з заяви представників так званої «ЛНР» на переговорах в Мінську, яку опублікували сепаратистські ЗМІ, пише «Апостроф». З цього ж повідомлення відомо, що загиблого звали Віталій Зара.

Зара був громадянином Молдови. На молдовському сайті Publika в 2013 році був опублікований матеріал про нього. До місії на Донбасі Зара працював спостерігачем в Кот-д'Івуарі. Там він перехворів на малярію і 10 днів провів у полоні. Незважаючи на це Зара говорив, що готовий відправитися спостерігачем в складі нової місії.

Станом на 10 січня в Україні працювали 692 спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Місія була створена в березні 2014 року у відповідь на початок гібридної агресії Росії проти України у Криму й на сході України. Її мандат поширюється на всю територію України, але до Криму місію не допускає Росія, що окупувала півострів, а підтримувані Росією сепаратисти обмежують її пересування на окупованих частинах Донбасу.

Зазначимо, в квітні 2017 року на Донбасі на вибухівці підірвався автомобіль зі спостерігачами від ОБСЄ, внаслідок чого загинув громадянин США.