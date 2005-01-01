США звинуватили Росію у залякуванні спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 07:2526372

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Під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 11 січня, тимчасово повірений у справах США Гаррі Кеміан заявив, що представники РФ і бойовики «ЛДНР» залякують представників спеціальної моніторингової місії на Донбасі.

Він повідомив також, що представникам ОБСЄ заважають виконувати їх обов'язки та обмежують їх відвідування окупованих територій, повідомляє «Укрінформ».

«Спеціальна моніторингова місія (СММ) в Україні є критично важливим компонентом реагування ОБСЄ. СММ грає важливу роль у процесі імплементації Мінських угод. Однак Росія та її ставленики продовжують залякувати, турбувати й нападати на наших спостерігачів, а також обмежувати їм доступ, заважаючи виконувати свої повноваження», – заявив Кеміан.

Тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ також наголосив на необхідності реформування організації через збільшення кількості спостерігачів.

Зауважимо, що з січня 2018 року Італія очолила ОБСЄ та закликала сторони повністю виконати Мінські угоди.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обмежують свободу пересування спостерігачів ОБСЄ.

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