Партія екс-прем'єра Борисова виграє вибори в Болгарії

Консервативна партія прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова виграє парламентські вибори, які відбулися 11 липня. Про це свідчать результати екзит-полів, повідомляє портал novini.bg.

За попередніми даними, консерватори з ГЄРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії») набирають 23-23,5% голосів.

Опозиційна партія співака і телеведучого Славі Тріфонова «Є такий народ» і соціал-демократична партія отримують 21,7-22,3% та 14,1-14,7% голосів відповідно.

Ще 13,5-14,1% набирає «Демократична Болгарія», а 10,4-11,7% – «Рух за права і свободи - ДСП».

Також у парламент може пройти громадянська платформа «Встань. Мафія геть», яка набирає понад 5% голосів.

Згідно з цими прогнозами, ГЄРБ отримає лише 61-62 мандат у 240-місному парламенті. Після попередніх виборів у квітні коаліція отримала 75 мандатів.

Після попередніх виборів болгарський уряд, сформований коаліцією ГЄРБ, жорстко критикували через звинувачення в корупції. Країною прокотилася хвиля антиурядових протестів.

На цьому тлі Борисов заявив, що не висуватиме вчетверте свою кандидатуру на посаду глави уряду, аби не розколювати суспільство. Парламент довелось розпустити, оскільки він так і не спромігся сформувати стабільну коаліцію.