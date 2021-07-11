«Дія та солідарність» Майї Санду протистоїть проросійським силамна чолі з екс-президентом Ігорем Додоном

У Молдові в неділю, 11 липня, почалися дострокові парламентські вибори. О 7:00 ранку за місцевим часом відкрилися 2 тис. виборчих дільниць на всій території країни. Ще 150 дільниць відчиняться у 36 країнах світу для закордонного голосування. Усі дільниці працюватимуть до 21:00 за місцевим часом. Право голосу мають понад три мільйони громадян.

На виборах обирають 101 депутата парламенту на чотири роки. Голосування відбувається за пропорційною виборчою системою. За мандати борються 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат.

Як інформує ВВС Україна, дострокові вибори до парламенту призначила у квітні президентка Мая Санду. Цьому передувала тривала боротьба між нею та парламентом, в якому домінували прибічники екс-президента країни Ігоря Додона.

Врешті Конституційний суд Молдови визнав конституційним розпуск парламенту і неконституційним – надзвичайний стан, який тоді оголосили прихильники Додона в парламенті, аби не допустити проведення дострокових виборів.

Згідно з червневим опитуванням Бюро громадської думки, до парламенту мають шанси потрапити представники 4 політичних сил: партію Маї Санду «Дія та солідарність» підтримують 43,5% виборців, блок соціалістів та комуністів Ігоря Додона – 32,5%, а партію бізнесмена Ілана Шора – 7,8%, блок мера міста Бєльці Ренато Усатого має підтримку 5,9% опитаних.

Згідно з опитуванням, на цих виборах Демократична партія, яку очолюють соратники олігарха Володимира Плахотнюка, не набере і 2% голосів – у порівнянні з результатом 24% на виборах 2019 року.

За винятком партії Санду, всі інші лідери перегонів мають зв'язки з російськими політиками.

Так, Ігор Додон має пряму підтримку Володимира Путіна, а партія Ілана Шора – колишнього мера міста Оргіїв, який з 2020 року перебуває у міжнародному розшуку – неодноразово голосувала спільно з соціалістами і підтримувала їх у боротьбі з Санду.

Ренато Усатий – бізнесмен, який зробив кар'єру в Росії та у 2017 році уклав угоду про співробітництво з ЛДПР Володимира Жириновського. Проте він вже багато років веде боротьбу з Ігорем Додоном, озвучив на його адресу низку звинувачень. 2020 року у другому турі виборів закликав голосувати своїх прихильників за Маю Санду. Після цього партія Жириновського розірвала угоду з Усатим через «політику змови з ворогами Росії».

Молдовське видання Newsmaker пише, що згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту (IRI), проведеного у квітні 2021 року, найбільше хвилюють мешканців Молдови, – безробіття (34%), низькі доходи (24%) та корупція (22%). Серед мешканців столиці Кишинева відповіді трохи відрізнялися – корупція (30%), непрофесіоналізм влади (21%) та безробіття(19%).