У Молдові проходять дострокові парламентські вибори
Президентка Майя Санду намагається зміцнити владу і продовжити прозахідний курс країни, альтернатива цьому – реванш соціалістів і комуністів
У Молдові в неділю, 11 липня, почалися дострокові парламентські вибори. О 7:00 ранку за місцевим часом відкрилися 2 тис. виборчих дільниць на всій території країни. Ще 150 дільниць відчиняться у 36 країнах світу для закордонного голосування. Усі дільниці працюватимуть до 21:00 за місцевим часом. Право голосу мають понад три мільйони громадян.
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На виборах обирають 101 депутата парламенту на чотири роки. Голосування відбувається за пропорційною виборчою системою. За мандати борються 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат.
Як інформує ВВС Україна, дострокові вибори до парламенту призначила у квітні президентка Мая Санду. Цьому передувала тривала боротьба між нею та парламентом, в якому домінували прибічники екс-президента країни Ігоря Додона.
Врешті Конституційний суд Молдови визнав конституційним розпуск парламенту і неконституційним – надзвичайний стан, який тоді оголосили прихильники Додона в парламенті, аби не допустити проведення дострокових виборів.
Згідно з червневим опитуванням Бюро громадської думки, до парламенту мають шанси потрапити представники 4 політичних сил: партію Маї Санду «Дія та солідарність» підтримують 43,5% виборців, блок соціалістів та комуністів Ігоря Додона – 32,5%, а партію бізнесмена Ілана Шора – 7,8%, блок мера міста Бєльці Ренато Усатого має підтримку 5,9% опитаних.
Згідно з опитуванням, на цих виборах Демократична партія, яку очолюють соратники олігарха Володимира Плахотнюка, не набере і 2% голосів – у порівнянні з результатом 24% на виборах 2019 року.
За винятком партії Санду, всі інші лідери перегонів мають зв'язки з російськими політиками.
Так, Ігор Додон має пряму підтримку Володимира Путіна, а партія Ілана Шора – колишнього мера міста Оргіїв, який з 2020 року перебуває у міжнародному розшуку – неодноразово голосувала спільно з соціалістами і підтримувала їх у боротьбі з Санду.
Ренато Усатий – бізнесмен, який зробив кар'єру в Росії та у 2017 році уклав угоду про співробітництво з ЛДПР Володимира Жириновського. Проте він вже багато років веде боротьбу з Ігорем Додоном, озвучив на його адресу низку звинувачень. 2020 року у другому турі виборів закликав голосувати своїх прихильників за Маю Санду. Після цього партія Жириновського розірвала угоду з Усатим через «політику змови з ворогами Росії».
Молдовське видання Newsmaker пише, що згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту (IRI), проведеного у квітні 2021 року, найбільше хвилюють мешканців Молдови, – безробіття (34%), низькі доходи (24%) та корупція (22%). Серед мешканців столиці Кишинева відповіді трохи відрізнялися – корупція (30%), непрофесіоналізм влади (21%) та безробіття(19%).