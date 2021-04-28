Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 11 липня. Про це вона повідомила на брифінгу в середу, 28 квітня, інформує «Європейська правда».«Я підписала указ про розпуск парламенту. Дострокові парламентські вибори призначені на 11 липня. Ми повинні якомога швидше позбутися цього корумпованого парламенту, депутати якого відстоюють сірі схеми та крадуть у громадян», – заявила Санду.

Вона зазначила, що уряд має виділити кошти для фінансування виборчої кампанії, а Центральній виборчій комісії треба забезпечити умови для проведення коректних та вільних виборів.

Підписання указу про розпуск парламенту стало можливим після того, як Конституційний суд Молдови того ж дня скасував запроваджений парламентом через пандемію коронавірусу режим надзвичайного стану.

Коротко про те, що відбувається в Молдові

15 квітня Конституційний суд Молдови підтримав президентку Маю Санду у її рішенні про розпуск парламенту. Підставою для законності такого рішення стало те, що парламент, більшість у якому мають лояльні до Росії соціалісти на чолі з екс-президентом Ігорем Додоном, впродовж тривалого часу не може сформувати уряд країни. Санду двічі пропонувала своїх представників на посаду прем’єр-міністра країни і щоразу парламент не набирав достатньої кількості голосів через відмову голосувати з боку соціалістів.

Згідно з конституцією, президентка мала право вимагати розпуску парламенту та організувати позачергові вибори після другого несхвалення нового прем’єр-міністра протягом 45 днів. З відповідною завою до суду Санду звернулася 30 березня.

23 квітня більшість у парламенті Молдови заявила про невизнання рішення Конституційного суду про розпуск парламенту і висловила недовіру трьом суддям. Парламент ухвалив постанову про «узурпацію влади Конституційним судом на користь політичних інтересів президента Маї Санду», а також проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка займала посаду голови КС. Постанову підтримали Партія соціалістів, яку очолює екс-президент молдови Ігор Додон, та Pеntru Moldova.

Мая Санду заявила, що парламент не має права відкликати суддів Конституційного суду та назвала рішення парламенту «атакою на конституційний лад країни». Крім того, вона вимагала від прокуратури розслідувати можливу спробу узурпації влади парламентом.