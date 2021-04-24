Мая Санду вимагає від прокуратури розслідувати можливу спробу узурпації влади парламентом

Україна підтримує президентку Молдови Маю Санду на тлі політичної кризи в країні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в суботу, 24 квітня.

«Для України важлива стабільна та проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану Президентку Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір», – написав він в Twitter.

Що відбувається в Молдові

Президентка Молдови Мая Санду наполягає на розпуску парламенту вже кілька місяців. Конституційний суд підтримав її в цьому питанні на тій підставі, що той не може сформувати уряд.

Після цього молдовський парламент ухвалив постанову про «узурпацію влади Конституційним судом на користь політичних інтересів президента Маї Санду», а також проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка займала посаду голови КС.

Постанову підтримали Партія соціалістів, яку очолює екс-президент молдови Ігор Додон, та Pеntru Moldova.

Мая Санду заявила, що парламент не має права відкликати суддів Конституційного суду та назвала рішення парламенту «атакою на конституційний лад країни». Крім того, вона вимагає від прокуратури розслідувати можливу спробу узурпації влади парламентом.