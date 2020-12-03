Мая Санду розкритикувала депутатів лівих партій, які внесли законопроект про вивидення з-під контролю президента спецслужби країни

Обрана президентка Молдови Мая Санду заявила про спробу «захоплення влади» через внесений депутатами у парламент законопроект, що передбачає позбавлення контролю президента над спецслужбами. Про це вона повідомила під час брифігу 2 грудня, пише видання NewsMaker.

Зазначено, що депутати Партії соціалістів, до якої належить чинний президент Молдови Ігор Додон, та ліво-популістська партія «Шор» внесли до парламенту законопроект, який пропонує вивести службу безпеки Молдови з-під контролю президента.

«Правляча більшість ПСРМ та "Шор" хоче забрати повноваження, які дозволили б мені почати наводити лад в країні. Вони хочуть скасувати результати виборів. Це антидемократичне зловживання з боку політика, який програв президентські вибори. Це спроба захоплення влади», – заявила вона.

Вона закликала громадян вийти на акцію протесту, яка відбудеться у четвер, 3 грудня, під будівлею парламенту.

Нагадаємо, що проєвропейська кандидатка Мая Санду, лідерка правоцентристської партії «Дія та солідарність, перемогла у другому турі президентських виборів у Молдові, який відбувся 15 листопада. Згідно із результатами, вона отримала 57,75% голосів виборців, її опонент, чинний президент Молдови Ігор Додон – 42,25%.

Попередньо відомо, що інавгурація обраної президентки Молдови Маї Санду відбудеться 24 грудня.