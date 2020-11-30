Президентка Молдови Мая Санду вимагає від РФ виведення оперативної групи російських військ з невизнаного Придністров'я. Про це вона заявила на прес-конференції 30 листопада.

«Коли ми говоримо про присутність російських військ в ПМР – це оперативна група РФ, щодо якої немає угоди про присутність їх на території Республіки Молдова, і позиція Молдови й надалі буде ґрунтуватися на виведенні цієї групи», – зазначила Санду.

За її словами, вимога вивести війська – «це не просто декларації, а необхідність».

В планах Молдови – заміна російських миротворців у Придністров'ї на місію ОБСЄ .За словами Санду, миротворча група знаходиться в Придністров'ї на підставі угоди Молдови з Російською Федерацією, але Кишинів вважає, що ця місія має бути мирною.

«У зв'язку з тим, що небезпеки збройних сутичок давно немає, позиція молдавської сторони полягає в тому, що ця місія повинна бути трансформована в цивільну місію під егідою ОБСЄ», – заявила Санду.

Зазначимо, що на початку 90-х між Молдовою та самопроголошеною Придністровською республікою стався збройний конфлікт. Придністров'я підтримувала Росія, але його незалежності вона в подальшому не визнала.

У 1992 році після завершення збройної фази конфлікту Молдова погодилася на «прямий діалог» з невизнаною владою в Придністров'ї, а Росію погодилися вважати «посередником» для врегулювання конфлікту.

У законодавстві Молдови Придністров'я вважається автономним територіальним утворенням з особливим правовим статусом. Урегулювання ситуації між Кишиневом і Тирасполем (Придністров'я) досі триває.