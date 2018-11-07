На фестиваль оперного мистецтва до Львова приїдуть 650 гастролерів з трьох театрів

«Наш проект – це не якийсь совєтікус, він гарний і чистий»

Львівська мисткиня творить пейзажі з кропиви і соломи та тче, додаючи кінське волосся

13-18 листопада у Львові відбуватиметься XVII Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької. Класична опера із сценографією у стилі мілітарі від Одеського театру, а ще 650 гастролерів з Австрії, Польщі, Молдови, Румунії та України.

Вперше приїдуть не окремі артисти, як було у минулі роки, а цілі театри. Одесити привезуть виставу «Набукко» Джузеппе Верді із мілітарними декораціями.

Київська національна опера у повному складі покаже «Дона Карлоса» Джузеппе Верді ‒ найсвіжішу прем'єру цього колективу.

Вроцлавський театр везе до Львова оперу «Краків'яни і ґуралі». Львів'яни теж запропонують свої постановки.

«Ми починаємо з «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччіні у постановці нашої Львівської опери, але у головній ролі із провідною солісткою із Відня. На фестиваль до нас прибуде майже 650 гастролерів, ця цифра досить велика, потужна і я думаю, що наш театр стільки людей ще не приймав», ‒ розповів директор і художній керівник Львівського театру опери та балету ім. С. Крушельницької Василь Вовкун.

Окрім того, вперше на фестивалі, а потім і постійно у Львівському театрі будуть камерні опери у Дзеркальному залі.

А ще 13 листопада у театрі відкриють виставку сценічних костюмів та елементів декорацій Євгена Лисика і його учнів. Також на фестивалі будуть культурологічні лекції.