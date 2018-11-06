Львівський режисер Вадим Сікорський святкує 60-річний ювілей листопадом своїх вистав

Три сотні живописних полотен від 150 митців – у Львові стартував осінній салон «Високий Замок»

Упродовж цього тижня у театрі ім. Марії Заньковецької – «Листопад вистав Вадима Сікорського». У свій 60-річний ювілей режисер ділиться думками про життя і творчість.

У його виставах є магія. Інакше як пояснити те, що на кожній його постановці – повні зали. Так було недавно на прем'єрі «Гуцульського року».

«Остання прем'єра, котра вийшла, «Гуцульський рік» – це магія. І він у своїх постановках використовує магію, математику, геометрію і душу», – каже акторка Марта Кулай.

Вадим Сікорський створив понад 40 постановок у різних театрах України. Але рідним домом називає театр Марії Заньковецької, бо саме сюди прийшов ще підлітком у студію до Сергія Данченка.

«То було після школи, це ж ще дитина прийшла. Прийшов я – нуль, такий білий папірець. І от із того білого папірця не де-небудь, а в театрі Заньковецької, я виріс. Це був час, коли закохуєшся в професію, в театр. Я ніде так добре не почуваюся, як тут», – зізнається Вадим Сікорський.

Від акторства Сікорський колись перейшов у режисуру, бо відчув: має що і знає, як це сказати.

Ярослав Мука уже 40 років працює разом із паном Вадимом. Каже: він вимогливий до себе і інших, любить правду, життя та роботу.

«Чоловік складної натури, складної вдачі, але тим і цікавий. Цікавий режисер і працювати з ним теж цікаво. Бувають моменти, коли актор приходить до розподілу, дивиться розподіл на нову виставу і тішиться, коли він у Вадима Івановича зайнятий, а це критерій», – розповідає народний артист України Ярослав Мука.

Багатьом акторам цей режисер дав дорогу у творче життя.

«Сікорський для мене – мій хресний в театрі, тому що він один із перших, хто взяв мене у велику роботу ще студентом в «Арт», вже таку не студентську постановку, а серйозну, театральну. І він для мене зіграв таку велику роль у театрі», – зізнався заслужений артист України Юрій Хвостенко.

«Перша моя робота з ним була «Дім божевільних». І страшенно мені сподобалося, як ми дурачилися, що ми тільки не винаходили. Дуже мені подобалася ця робота і вже після того він почав мене брати у свої вистави, і участь у його виставах – завжди свято», – каже народна артистка України Альбіна Сотникова.

Вадим Сікорський має чуття до вибору вдалих п'єс і вміє підібрати команду. Для акторів має часом цукерочку, а часом – деспотичну нагайку.

«Краще цукерочкою і мені краще цукерочкою, але бувають люди різні, яким цукерочки замало або вона не любить цукерок, тоді шукаєш жорсткіші засоби», – каже режисер.

Полюбляє вдаватися до фольклору, у виставах «Небилиці про Івана», «Пропала грамота», «Гуцульський рік». Бо каже, народне – справжнє.

Та якби не театр, то могла бути авіація.

«Це було би небо. Бо я виріс із пілотами. Це романтика», – сміється Вадим Сікорський.

Але з такою авіаційною романтикою не склалося. Відтак український театр отримав режисера Вадима Сікорського.

«Що найголовніше в житті? Щоби було цікаво жити, не гнирати, не терпіти життя, а воно тебе. А жити», – додає режисер.