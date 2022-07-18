Можлива мапа майбутньої співдружності на місці Росії

У п'ятницю, 22 липня, у Празі розпочнеться вже другий Форум вільних народів Росії, на якому учасники говоритимуть про перехід від авторитарної імперської держави до добровільного договору вільних, незалежних і демократичних країн. Організовує захід Інститут регіонів Росії (Латвія).

«Настав час активно діяти і змінювати ситуацію. Сьогодні природні багатства регіонів, праця і таланти людей на величезній території змушені обслуговувати інтереси Москви. Але народи Росії мають право на політичне, економічне і культурне самовизначення, гідне майбутнє для себе, дітей та онуків. Люди мають самостійно розпоряджатися своїм життям і знайти своє місце у міжнародній спільноті. Форум вільних народів Росії – майданчик для тих, кому очевидна необхідність рішучої деімперіалізації країни», – кажуть організатори.

На відміну від «лідерів російської опозиції», які хочуть при зміні влади зберегти москвоцентризм, учасники Форуму декларують прихильність радикальній реконструкції і структурній трансформації Росії в інтересах її чисельних народів та регіонів.

Під час заходу, що триватиме 22-24 липня, учасники говоритимуть про конкретні технології політичної трансформації постросійського простору:

демілітаризацію з повною відмовою від ядерного потенціалу,

вплив деколонізації і реконструкції на побудову нової системи колективної безпеки,

розвиток регіонів і їхні добросусідські стосунки з європейськими країнами тощо.

Учасниками Форуму будуть не лише представники понад 20 народів і регіонів Росії (Бурятії, Башкортостану, Татарстану, Сибіру, Ічкерії тощо), а й суспільні лідери і міжнародні експерти Європи і Північної Америки: Павло Клімкін, Таміла Ташева, Євген Магда (Україна), Войцех Покора, Маріуш Піліс (Польща), Андріус Алманіс (Литва), Едвард Лукас (Велика Британія), Пол Массаро (США) та інші.

Стежити за подіями другого Форуму вільних народів Росії можна буде онлайн – анонси викладатимуть у соцмережах Форуму. Там же можна знайти інформацію про усіх спікерів Форуму. Додамо, що перший Форум вільних народів Росії відбувся на початку травня у Варшаві. Тоді учасники обговорили спільні позиції щодо майбутнього Росії.