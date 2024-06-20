Комплектуючі передадуть одній із військових частин Повітряних сил ЗСУ

Запасні частини для винищувачів Су-27 виявили у пасажирському автобусі, що їхав з Чернівців до Італії. За рішенням суду їх передадуть одній із військових частин Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 20 червня, ящики із запчастинами до винищувачів у березні 2024 року виявили на КПП «Дякове» на українсько-румунському кордоні. Вони були сховані серед передач, які громадяни відправляли в Італію пасажирським автобусом з Чернівців.

Комплектуючі для Су-27 намагався вивезти з України водій автобусу – 49-річний мешканець Івано-Франківської області.

«Вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). У межах слідства після вилучення комплектуючих за клопотанням прокуратури суд наклав на них арешт», – інформують у прокуратурі.

За рішенням суду водій автобуса повинен сплатити штраф, а комплектуючі до літаків передадуть одній із військових частин Повітряних сил ЗСУ.