Вилучені на кордоні Закарпаття комплектуючі для Су-27 відправлять на потреби ЗСУ
Запчастини до літаків намагався вивезти за кордон водій пасажирського автобусу
Запасні частини для винищувачів Су-27 виявили у пасажирському автобусі, що їхав з Чернівців до Італії. За рішенням суду їх передадуть одній із військових частин Повітряних сил ЗСУ.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 20 червня, ящики із запчастинами до винищувачів у березні 2024 року виявили на КПП «Дякове» на українсько-румунському кордоні. Вони були сховані серед передач, які громадяни відправляли в Італію пасажирським автобусом з Чернівців.
Комплектуючі для Су-27 намагався вивезти з України водій автобусу – 49-річний мешканець Івано-Франківської області.
«Вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). У межах слідства після вилучення комплектуючих за клопотанням прокуратури суд наклав на них арешт», – інформують у прокуратурі.
За рішенням суду водій автобуса повинен сплатити штраф, а комплектуючі до літаків передадуть одній із військових частин Повітряних сил ЗСУ.