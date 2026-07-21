Євгену Бушмакіну було 45 років

На фронті загинув український актор Євген Бушмакін. Про його смерть повідомила дружина Олена Бушмакіна в Instagram.

«Сьогодні я отримала офіційне сповіщення від ТЦК. Женя загинув як військовий. Хоча військовим він не був. Ні за покликанням, ні за бажанням, ні за світоглядом. Він був звичайною людиною, яка, як і тисячі наших чоловіків, мусила одягнути військову форму», – написала Олена Бушмакіна. 45-річного актора мобілізували у квітні 2026 року

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Євген Бушмакін народився 28 травня 1981 року в Полтаві. У 2005 році він закінчив режисерський факультет Київського національного університету культури і мистецтв.

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У 2012 році Бушмакін виконав головну роль у короткометражній трагікомедії режисерки Тоні Ноябрьової «День Незалежності». У 2018 році він зіграв у її повнометражному фільмі «Герой мого часу», завдяки якому став відомим, за цю роль його номінували на національну кінопремію "Золота Дзиґа" у категорії "Найкращий актор". Також він знімався у фільмах «Скажене весілля», «Все буде добре» тощо.