37-річний Андрій Мазанович загинув під час виконання бойового завдання

На війні з Росією загинув 37-річний житель Тернопільщини, чемпіон України та Європи з паверліфтингу Андрій Мазанович. Про це увечері 19 липня повідомили на Facebook-сторінці Вишнівецької громади.

З початком повномасштабного вторгнення спортсмен добровольцем пішов на фронт, де обіймав посаду командира другого відділення, другої стрілецької роти.

«Його життя в певний період було тісно пов'язане з Вишнівцем, де його любили й поважали. Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити та виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. У пам'яті кожного, хто знав Андрія залишиться його щира усмішка», – ідеться у повідомленні.

Відомо, що 37-річний спортсмен був уродженцем села Бонівка Кременецької громади. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання. Андрія Мазановича поховають на кладовищі у Кременці 20 липня.

Нагадаємо, 5 травня на фронті загинув заслужений майстер спорту України, учасник Олімпійських ігор-2016, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко.