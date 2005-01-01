На Google подали до суду через дискримінацію консервативних білих чоловіків

Google звинуватили у нездатності захистити тих, хто підтримує Дональда Трампа

Колишні працівники Google - Джеймс Дамор і Девід Гудман подали в суд Санта-Клари, штат Каліфорнія, позов до американської корпорації Google. Свого колишнього роботодавця вони звинуватили в дискримінації чоловіків «консервативних політичних поглядів» і тих, що належать до «європеоїдної раси», пише BBC.

Позивачі оголосили, що в своїх вимогах представляють усіх співробітників корпорації, які зазнали такої дискримінації. Зокрема вони стверджують, що Google встановлює «незаконні квоти для найму на посади жінок і представників різного роду меншин». Окрім того, екс-співробітники корпорації звинуватили її в нездатності «захистити працівників консервативних поглядів, в тому числі тих, хто підтримує президента США Дональда Трампа».

Таким чоловікам, як зазначається в позові, в компанії «відкрито погрожували і переслідували». Як саме погрожували і переслідували працівників Google, Дамор і Гудман не уточнили.

Між тим, у самій корпорації на це заявили, що «з нетерпінням» чекають «моменту, коли компанія зможе захиститися проти позову Дамор в суді».

Зазначається, що Джеймса Дамора звільнили з корпорації Alphabet Inc. (власник Google) в минулому році. Своєї посади він позбувся після того, як написав доповідну записку, де вказав, що жінки менш здатні до роботи в технічних областях через «біологічні відмінності».

Раніше Google в дискримінації звинувачували жінки. На сьогодні департамент праці США продовжує розслідування того, що практика оплати праці в Google порушує закони про рівну зарплату. Відповідне звернення подали три жінки, які раніше працювали в компанії. Корпорація, за їхніми даними, за однакову роботу платила жінкам менше, ніж чоловікам.