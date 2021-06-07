У Грибовичах почали дегазацію сміттєзвалища. Станція дегазації, де перероблятимуть метан, має запрацювати до кінця року.

Утилізація біогазу, який природньо виділяється зі сміття, має зменшити ризики пожеж займання сміття та пожеж, як бувало раніше. Видобування біогазу має також зменшити висоту сміттєзвалища – воно осяде під власною вагою. 27 грудня 2018 року Львівська міськрада підписала договір із ТОВ «Кліар Енерджі», що проводить дегазацію полігону.

Як повідомив директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко, облаштування станції дегазації відбувається в межах технічної рекультивації, яка триває на звалищі.

«Передбачається, що станція запрацює до кінця року. На ній відбуватиметься переробка метану. У результаті генеруватиметься електроенергія. Наразі спеціалісти "Кліар Енерджі" приступили до буріння свердловин», – цитує Святослава Євтушенка прес-служба Львівської міськради.

Для компанії «Кліар Енерджі» станція на Грибовицькому сміттєзвалищі стане 15-ю, де вона видобуває біогаз. За словами головного інженера «Кліар Енерджі» Івана Самусенка, впродовж двох місяців на полігоні буритимуть свердловини і прокладатимуть труби.

«По них звалищний газ буде надходити на станцію дегазації. Вже у двигуні внутрішнього згорання доставлений із полігону метан утилізовуватиметься. Тим часом енергія, виділена при згоранні, буде спрямована на генерацію електрики. Планована потужність станції на Грибовицькому полігоні становитиме до 500 кВт/год», – розповів Іван Самусенко.

Нагадаємо, що інвестор заплатив кошти у Львівську міську раду, Грибовицьку та Малехівську селищні ради, оскільки на той момент вони перебували саме на території цих територіальних сільських громад. Крім цього, відповідно до інвестиційної угоди, 15% доходів від видобутку біогазу сплачуватиметься у бюджет Львівської МТГ.