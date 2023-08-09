Отриманий заступником хабар знайшли в його автомобілі

На хабарі затримали заступника директора коледжу у Львові. Посадовець отримав хабар 35 тис. грн за передачу в оренду приміщення в навчальному закладі для підприємницької діяльності.

Як розповіли у середу, 9 серпня, у поліції та прокуратурі Львівщини, заступник директора коледжу вимагав та одержав 35 тис. грн хабара за сприяння у передачі в оренду приміщення у навчальному закладі площею 100 м2 для підприємницької діяльності та без дотримання офіційної процедури передачі цього приміщення в оренду.

Затримання заступника директора коледжу у Львові

Заступника директора коледжу затримали одразу після отримання хабара. Гроші вилучили під час обшуку в його автомобілі.

Затриманому повідомили про підозру за хабарництво (ч. 3 ст. 368 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскація майна.