Передача хабара відбулася в автомобілі на парковці

Франківський районний суд Львова виніс вирок заступнику директора з адміністративно-господарської роботи відокремленого структурного підрозділу «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій» Зіновію Сеннику, який одержав 35 тис. грн хабаря за передачу в користування приміщення на території коледжу без оформлення офіційного договору. Суд покарав його штрафом у розмірі 68 тис. грн.

За матеріалами справи, за хабар заступник директора коледжу Зіновій Сенник обіцяв не створювати перешкод щодо отримання в оренду приміщення площею 30 м2 на території коледжу для підприємницької діяльності. Це приміщення мало бути передано через проходження всіх процедур у Фонді держмайна. Водночас більше приміщення площею 100 м2 пообіцяв передати в користування підприємцеві без укладання офіційного договору оренди. За це Зіновій Сенник вимагав 35 тис. грн хабаря.

Передача грошей відбулася на початку серпня 2023 року в автомобілі на паркувальному майданчику.

У суді Зіновій Сенник вини не визнав. Пояснити свою обіцянку передати в користування приміщення без укладання договору оренди відмовився.

Суддя Степан Дзендзюра визнав Зіновія Сенника винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 68 тис. грн. Також винуватця позбавлено права обіймати керівні посади в органах влади та державних установах на термін два роки. Вирок ще може бути оскаржений.