Наслідки обстрілу росіянами Харківщини у ніч на 9 червня

Через російську атаку дронами-камікадзе Shahed на Харківщині стався викид шкідливих речовин. Місцевих мешканців закликають обмежити перебування на вулиці. Про це ввечері 9 червня повідомив Центр стратегічних комунікацій з посиланням на Краснокутську селищну раду.

За її даними, якість повітря погіршилася у Краснокутській громаді, особливо в смт Краснокутськ і селах Качалівка та Любівка.

Шкідливі викиди повʼязані з пожежею на об’єкті нафтогазової інфраструктури, яку спричили ворожі удари дронами. У зв’язку з цим, місцевих мешканців попросили не відчиняти вікна, зробити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у ніч на 9 червня росіяни завдали масованої атаки дронами типу Shahed по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років.