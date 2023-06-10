Через влучання уламків дрона у квартиру спалахнула пожежа

Російські воєнні злочинці вночі 10 червня влаштували масовану атаку дронами й ракетами території України. Відомо про трьох загиблих в Одесі й одного на Харківщині.

Як повідомило оперативне командування «Південь», над Одещиною під час ворожої дронової атаки силами протиповітряної оборони всі дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136 знищено, внаслідок падіння уламків сталася пожежа. Уламки збитого дрона влучили у квартиру однієї з одеських багатоповерхівок, унаслідок чого загинули троє цивільних. За повідомленням ОК «Південь», площа пожежі становила 50 квадратних метрів, її ліквідували.

Крім того, як зазначається в повідомленні, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук уточнив, що над Одещиною за ніч збили вісім дронів та дві ракети. Про які саме ракети йдеться, він не повідомив.

За його інформацією, одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.

Згодом речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк уточнила, що через влучання уламків дрона в багатоквартирний будинок отримали поранення 26 людей, серед яких троє дітей та вагітна жінка.

Крім того, ще два дрони цієї ночі збили над Дніпропетровською областю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Крім того, росіяни випустили понад 10 дронів по території Богодухівського й Куп’янського районів Харківщини. Внаслідок атаки виникли пожежі. Загинув 29-річний чоловік, а 30-річний – отримав поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом за ніч росіяни випустили по Україні 35 іранських дронів та вісім ракет. Протиповітряна оборона збила 20 дронів та дві ракети.