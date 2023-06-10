Наслідки падіння збитого дрона-камікадзе на багатоповерхівку в Одесі, 10 червня 2023

Під час нічної повітряної атаки росіян на Україну, яка тривала в період з 23:00 9 червня до 05:00 10 червня, агресори випустили по території України 35 ударних дронів іранського виробництва Shahed 136/131, а також вісім ракет різних типів, повідомило вранці 10 червня командування Повітряних сил.

Там нагадали, що вночі 10 червня росіяни завдали удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу «Іскандер», а також ударними БпЛА іранського виробництва. Зауважимо, що йдеться про військовий аеродром у Миргороді. Також атаки зазнали Одеська й Харківська області. По цих регіонах росіяни випустили крилаті ракети наземного базування та ударні дрони.

«Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 – з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів Shahed-136/131», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок падіння збитих дронів на Харківщині та Одещині загинули четверо людей. Троє людей загинули в Одесі внаслідок потрапляння уламків збитого дрона у квартиру, ще 26 людей отримали поранення, а ще один чоловік загинув і один отримав поранення на Харківщині.