В ніч на 10 червня російські військові атакували ракетами військовий аеродром у Миргороді Полтавської області. Через падіння уламків ракети пошкоджено приватні будинки й автомобілі, однак загиблих чи постраждалих немає, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, під час нічної атаки в районі військового аеродрому «Миргород» росіяни застосували балістичні та крилаті ракети типу «Іскандер», а також ударні дрони іранського виробництва.

«Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв. Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації», – повідомив голова Полтавської ОВА.

За його словами, внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни атакували дронами й ракетами Одеську область. Уламки збитого дрона влучили в квартиру багатоповерхівки, внаслідок чого троє людей загинули і 26 отримали поранення.