Внаслідок обстрілу лікарня зазнала руйнувань

Росіяни вдень у п’ятницю, 9 червня обстріляли лікарню в Гуляйполі Запорізької області, унаслідок чого загинули двоє людей, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Відомо про двох загиблих працівників лікарні – молодшу медичну сестру та сантехніка», – йдеться в його повідомленні.

Також, за словами Єрмака, ще двоє людей отримали поранення.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що росіяни скинули на лікарню керовану авіабомбу. За його словами, загиблому чоловікові було 46 років, а медсестрі – 55. Серед поранених – двоє медсестер і працівниця ДСНС.

Інформація про те, скільки на момент обстрілу там перебувало людей, також відсутня.

Гуляйполе – прифронтове місто в Пологівському районі Запорізької області, перебуває під регулярними обстрілами російських окупантів. До війни там проживали приблизно 13 тис. людей. Місто розташоване майже за 100 км від Запоріжжя.