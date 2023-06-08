В Уманському районі зафіксували два влучання російських ракет

Російські окупанти ввечері в четвер, 8 червня, завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області. Одна з ракет влучила в промислове підприємство, інша – в автомийку.

Як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, двоє з них – у важкому стані.

«Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа. Попередньо восьмеро потерпілих, двоє з них – тяжкі», – написав він у своєму Telegram-каналі.

З одного із повідомлень МВС випливає, що удару було завдано безпосередньо по Умані.

Наразі невідомо, які ракети росіяни випустили по Умані. В момент оголошення повітряної тривоги моніторингові канали повідомляли, що росіяни випустили крилаті ракети «Калібр», але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, ближче до ранку 28 квітня росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Умані, тоді загинули 23 людини.