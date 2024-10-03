На Харківщині внаслідок лісової пожежі загинули четверо людей

Під час лісової пожежі біля села Піски-Радьківські Харківської області живцем згоріли четверо людей. Про це у четвер, 3 жовтня, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Як розповів Сергій Болвінов, лісова пожежа виникла в Донецькій області. Звідти вогонь перекинувся на Червонооскільський регіональний ландшафтний парк на Харківщині, а потім дійшов до села Піски-Радьківські, біля якого загинули люди.

«Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти – полум'я розповсюджувалося шаленими темпами», — повідомив Сергій Болвінов.

У коментарі «Суспільному» голова Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний уточнив, що загиблі проживали на території лісу поблизу села Піски-Радьківські у самовільно зведених будинках.

Крім того, за словами Сергія Болвінова, в лісі та біля нього згоріло понад 1000 дерев'яних будинків. З місцевості, яку охопив вогонь, вдалося евакуювати 60 людей.

Наразі поліція проводить розслідування та встановлює причини виникнення пожежі. Правоохоронці не виключають, що ліс на Донеччині загорівся через російські обстріли.

Нагадаємо, на початку вересня Україну охопили масштабні лісові пожежі. Рятувальники гасили вогонь у семи областях України: Донецькій, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Рівненській, Сумській та Київській. Серед основних причин загоряння – людська недбалість та російські обстріли. Загалом лісові пожежі завдали Україні збитків на понад 20 млн грн.