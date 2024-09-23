Рятувальники наразі гасять 18 лісових пожеж

З початку 2024 року пожежі охопили 2450 га українських лісів, що завдало державі збитків на понад 20 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі ДП «Ліси України» у понеділок, 23 вересня.

Зазначається, що більшість масштабних пожеж сталися на територіях українських лісів протягом останніх двох тижнів. Фахівці назвали найбільш розповсюджені причини загоряння, а саме:

обстріли (пожежі внаслідок обстрілів зафіксували не тільки в прифронтових лісах, але й на територіях Київської та Кіровоградської областей);

людський фактор: спалювання сухої трави на подвір'ях призводить до перекидання вогню на лісові масиви;

посуха: у деяких регіонах дощів не було майже три місяці, а сильні пориви вітру сприяли поширенню вогню (зокрема, на Полтавщині);

диверсанти, які здійснюють підпали. Цими вихідними лісова охорона затримала кількох людей під час підпалу лісу.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, наразі рятувальники гасять 18 масштабних лісових пожеж на території семи областей України: Донецької, Харківської, Полтавської, Чернігівської, Рівненської, Сумської та Київської. Для ліквідації пожеж у зазначених областях наразі залучили 1300 рятувальників та понад 300 спецавтомобілів.

«Горить лісова підстилка, суха трава, чагарники, сухостій та торф'яники», – повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий також повідомив, що гасіння пожеж ускладнюється тим, що деякі території заміновані, а також рятувальники часто потрапляють під російські обстріли.

За словами пресофіцера ДСНС, загалом в Україні у 2024 році виникло понад 46 тис. пожеж в екосистемах, що вдвічі більше, ніж торік. 4800 з них – саме внаслідок російських атак.