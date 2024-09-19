Пожежі в Португалії тривають майже тиждень

Україна запропонувала Португалії, на території якої тривають масштабні пожежі, допомогу з їхньою ліквідацією. Для допомоги Португалії можуть залучити групу рятувальників, а також спеціальний літак, повідомив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко у четвер, 19 вересня.

За даними міністра, Португалія зіткнулася з масштабними пожежами, які охопили центр та північ країни. Ліквідація загорянь ускладнена спекою та шквальним вітром, вже є загиблі та постраждалі.

«Тож запропонував пану Послу допомогу від українських рятувальників. ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах», – повідомив Ігор Клименко.

Станом на 19 вересня через сотні лісових пожеж у Португалії загинули щонайменше семеро людей (з них – четверо пожежників), ще понад 60 людей отримали поранення. Пожежі тривають майже тиждень.

Нагадаємо, 16 вересня на тлі масштабних повеней у Польщі Україна оголосила, що відправить групу рятувальників для допомоги країні побороти наслідки негоди. Зазначимо, через повені на території низки європейських країн загинули щонайменше 16 людей.