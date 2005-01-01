На Харківщині 17-річна дівчина інсценувала своє викрадення заради викупу

У місті Лозова Харківської області 17-річна дівчина разом зі знайомим інсценувала своє викрадення і зажадала від матері викуп 100 тис. грн. Про це в понеділок, 26 березня, повідомила прес-служба Нацполіції Харківської області.

За повідомленням правоохоронців, 37-річна місцева жителька звернулася до чергової частини Лозівського ОП із заявою про зникнення доньки. За словами жінки, дівчина пішла на прогулянку, не сказавши куди, а на наступний ранок на мобільний телефон матері прийшло смс-повідомлення з вимогою заплатити за звільнення дочки 100 тис. грн.

«У ході досудового розслідування співробітники Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно зі співробітниками Лозівського відділу поліції встановили місцеперебування дівчини. Працівники поліції знайшли її в одній з квартир багатоповерхівки міста Лозова. Житло орендував її 23-річний знайомий. 17-річна дівчина повідомила поліцейським, що історію з вимаганням вона придумала сама», – йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею про шахрайство.