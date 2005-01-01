У Яворові затримали шахрая, який всього за день ошукав щонайменше 20 людей

У Яворові на Львівщині працівники поліції затримали шахрая, який за один день обдурив щонайменше 20 людей. Про це 22 березня повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

21 березня до поліції звернувся 44-річний експедитор однієї з організацій міста та повідомив, що невідомий, запропонувавши йому придбати цукор за низькою ціною, видурив у нього 500 гривень.

Як з’ясували правоохоронці, шахраєм є раніше судимий 63-річний житель Запорізької області. Встановлено також, що крім експедитора він протягом цього ж дня ошукав ще принаймні 20 жителів Яворівщини.

Зловмисника затримали. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Максимальне покарання за скоєння цього злочину – позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.