Андрій Хандрикін перебував у розшуку

В одному з селищ Харківської області правоохоронці затримали та взяли під варту екс-беркутівця Андрія Хандрикіна. Чоловіку у грудні 2023 року Апеляційний суд призначив шість років ув’язнення за побиття та катуванні учасників Революції Гідності, втім він переховувався від правосуддя. Про затримання чоловіка повідомили у середу, 14 лютого, на сайті Офісу Генпрокурора.

Слідчі встановили, 20 січня 2014 року Андрій Хандрикін і ще двоє силовиків побили й затримали 23-річного Владислава Цілицького та неповнолітнього Михайла Низкогуза, які разом із іншими протестувальниками вилізли на колонаду стадіону «Динамо» на розі вулиць Грушевського та Паркової у Києві. Владислав Цілицький після побиття місяць перебував у лікарні.

У 2019 суддя Оксана Бірса з Дніпровського райсуду Києва винесла виправдовувальний вирок Андрію Хандрикіну. У четвер, 21 грудня 2023 року, відбувся апеляційний розгляд справи. Апеліційний суд вирішив визнати винним Андрія Хандрикіна та засудив його до шести років позбавленні волі. Сам екс-беркутівець на судове засідання не з’явився і його оголосили у розшук.

Ще двоє підозрюваних у цій справі – Артем Войлоков та Владислав Мастега втекли до Росії.