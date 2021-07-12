Пам’ятний знак про «дружбу українського та російського народів» знову відновили під Харковом з ініціативи проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя». Його розбили одразу після відкриття.

Про відновлення пам’ятного знаку повідомив депутат Харківської міської ради від ОПЗЖ Андрій Лесик в понеділок, 12 липня. Він також опублікував і фотографії відновленого знаку. З його слів, в українців та росіян нібито спільні цінності, а «сучасна політика ці два народи роз’єднує».

«Сьогодні вкотре в Харкові відновлено пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Цей знак розташований недалеко від кордону Росії і України», – написав він.

Вже за кілька годин після повідомлення про відновлення знаку на сторінці націоналістичної організації «Фрайкор» у Telegram з’явилися допис із фотографіями знесеного каменя.

«Одіозний Лесик черговий раз намагається "відновити дружбу з руським народом". Невідомі патріоти ще швидше показують йому, що він недоцільно використовує медведчуківські гроші», – йдеться в дописі.

Зазначимо, що в березні представники ОПЗЖ вже намагалися відновити на Харківщині зруйнований у 2017 році «камінь дружби українського і російського народів». Він також простояв недовго – його знесли того ж дня.