Невідомі активісти потайки знесли останній в Одеській області пам’ятник Володимиру Леніну, а також відбили ніс бюсту Карла Маркса. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook в середу, 27 січня.

Активіст написав, що пам’ятник Леніну розташовувався у селі Старі Трояни Ізмаїльського району. Його знесли вночі. Крім того, невідомі також відбили ніс бюсту німецького філософа Карла Марксу у селі Холмське Арцизького району, хоч той і не підпадає під декомунізацію.

Керівник громадської організації «Декомунізація. Україна» Вадим Поздняков у коментарі «Суспільному» заявив, що повалений на Одещині пам’ятник Леніну можна вважати останнім не лише в цьому регіоні, але в Україні, крім окупованих Росією територій та розташованих на поблизу заводів та санаторіїв монументів.

Минулого тижня пам’ятник Леніну демонтували в селі Калчева, що в Одеській області. Його мали демонтувати і раніше, однак проти його знесення виступили місцеві мешканці. Зазначимо, що в Україні за п’ять років декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, з яких 1300 − Леніну.