На Херсонщині депутат від УКРОПу не подав декларацію через скриньку на mail.ru

Депутат не подав звіту про доходи у визначений законом термін

Троє депутатів Херсонської міської ради досі не подали електронні декларації. Це зокрема представник УКРОПу Євген Назарян, котрий пояснив, що не зміг подати декларацію, адже торік використовував електрону адресу на сервісі mail.ru, що нині заблокований в Україні.

Як повідомив громадський рух «Чесно», Назарян цьогоріч не зміг змінити в особистому кабінеті дані, адже підтвердження від НАЗК на російські сервіси не приходять.

Він заявив, що написав кілька листів до НАЗК, звертався до громадських організацій, які слідкують за декларуванням, і повідомляв про цю проблему.

«Знаю, що не тільки в мене такі проблеми, і частина людей вже отримали допомогу від НАЗК, я ще досі чекаю зміну адреси, щоби хоч і з запізненням, але подати декларацію», – пояснив Назарян.

Як відомо, 1 квітня сплив термін подачі електронних декларацій.

Нагадаємо, 16 травня 2016 року набуло чинності рішення РНБО, згідно з яким було розширено список фізичних і юридичних осіб РФ, щодо яких запроваджено санкції. До розширеного списку потрапили 1228 фізичних і 468 юридичних осіб. Зокрема, в Україні було заборонено доступ до соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», а також до Mail.ru і «Яндексу».