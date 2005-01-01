Син Петра Порошенка оприлюднив декларацію про доходи за 2017 рік

Дружина політика Юлія Порошенко торік отримала 2,3 тис. грн зарплати

Народний депутат від БПП і син президента Олексій Порошенко задекларував за 2017 рік 500 тис. грн доходів (у 2016 році було 322 тис. грн). Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пише «Главком».

Заробітна плата Олексія Порошенка становила 246,2 тис. грн, а видатки, пов’язані з депутатською діяльністю – 252,8 тис. грн.

На рахунках «Міжнародного інвестиційного банку», який належить президенту Петру Порошенку, Порошенко-молодший тримав 3,2 тис. євро, 5 тис. грн. Готівкою він зберігає 41,9 тис. доларів і 65,5 тис. євро. Ще у політика є 213,7 тис. грн та 103,5 тис. грн у банку «Аваль».

Олексій Порошенко задекларував чотири столичні квартири, які є у спільній власності з матір’ю Мариною Порошенко. Також вказав офіс площею 178,5 м2 у Вінниці.

У власності нардепа є три автомобілі – ГАЗ, 1981 року випуску, BMW, 2011 року випуску, Land Rover, 2013 року випуску.

Дружина політика Юлія Порошенко торік отримала 2,3 тис. грн заробітної плати, одержала 9,9 тис. грн додаткових доходів та 30,9 тис. грн страхових виплат.

На банківських рахунках закордоном вона зберігає 331,7 тис. грн і 110,5 тис. євро. В Україні, зокрема, у «Міжнародному інвестиційному банку», Юлія має 50 тис. доларів, 27,4 тис. грн, 10,7 тис. євро та 220 фунтів стерлінгів.

Готівкою у неї є 213,7 тис. грн, 41,9 тис. доларів та 65,5 тис. євро.

Юлія Порошенко вказала, що має наручний годинник Breguet та володіє торговою маркою «Агрохаб».