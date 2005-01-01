Порошенко подав електронну декларацію про доходи за 2017 рік

У 2017 році Порошенко не отримував дивідендів від своїх підприємств

Президент Петро Порошенко подав декларацію про доходи за 2017 рік. Доходи голови держави у 2017 році становили 16 303 874 грн, з яких сплачено податок на дохід фізичних осіб за ставкою 18%, якою обкладаються заробітна плата і відсотки за депозитами, а також стягнуто 1,5% військового збору. Про це повідомляє прес-служба президента.

«Загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 млн 303 тис. 874 грн. З них 336 тис. становить заробітна плата, яку глава держави з року в рік у повному обсязі перераховує на благодійні цілі. 15 млн 795 тис 874 грн - це відсотки за депозитами», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що цими та іншими даними можна ознайомитися в електронній декларації Петра Порошенка за 2017 рік, яка сьогодні з'явиться у відкритому доступі. Станом на 19:30 декларації Петра Олексійовича у реєстрі не було.

Сума коштів, які Петро Порошенко зберігав на банківських рахунках у минулому році, зменшилася за рік на $430 тис.

У 2017 році Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є. «Незмінним залишився перелік цінних паперів, якими володіє Порошенко, його нерухомого та рухомого майна: нічого нового у порівнянні з 2016 роком», - зазначає прес-служба.

Як відомо, згідно з декларацією Порошенка за 2016 рік, загальна сума його доходу склала 12 295 570 грн, заробітна плата тоді склала 366 342 грн, проценти - 11 902 976 грн, відчуження цінних паперів та корпоративних прав - 26 252 грн.

За даними декларації Порошенка за 2016 рік, у банках він зберігав 80 780 грн (з них 34 390 грн його, а решта його дружини Марини Порошенко), 26 984 454 дол (1 063 988 млн дол з них він зберігає у Ротшільд Банк АГ, а решту у власному «Міжнародному інвестиційному банку»), 14 185 євро (з них 9 885 належать йому, а решта дружині), 393 фунтів стерлінгів. У готівці в 2016 році Порошенко мав 60 тис. дол і 180 тис. грн.