На Херсонщині одна людина загинула, інша потрапила у лікарню після підриву на касеті від російського реактивного снаряда. Нещасний випадок стався у с. Заградівка.

«В Заградівці двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвались на касеті від ворожого реактивного снаряду. Один загинув на місці, другого з численними осколковими пораненнями доправлено до лікарні», – повідомили у понеділок, 4 липня, в Оперативному командуванні «Південь».

Також повідомляється, що на світанку росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Смерч» Нововоронцовку та Високопільську громаду. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури та сільськогосподарські угіддя. Даних про постраждалих нема.