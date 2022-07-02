У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області біля берега здетонувала міна, загинув чоловік. Про це повідомляє «Суспільне».

За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, на узбережжі регіону проводила час компанія чоловіків.

Вказується, що під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.

Речник Одеської обласної військової адміністрацій Сергій Братчук з жалем констатував, що громадяни продовжують ігнорувати застереження влади про міни та йдуть купатися, наражаючись на небезпеку.

Братчук наголосив, що морська міна – це не тільки протикорабельна, тобто «круглий їжачок», який можна вчасно помітити. Є ще протидесантні міни, які виявити важко.