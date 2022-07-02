Тіло 34-річного ужгородця виявили у дериваційному каналі в селі Оноківці

34-річного колишнього атовця Артема Сокола з Ужгорода, який зник у кінці грудня 2021 року, знайшли мертвим. Тіло чоловіка у каналі в селі Оноківці виявили місцеві мешканці, які викликали рятувальників. Поліція підтвердила, що загиблим є ужгородець Артем Сокіл, який зник півроку тому, повертаючись із новорічного корпоративу. Насильницьких ознак на його тілі не виявили. Для пошуків колишнього військового взимку рятувальники залучали водолазів, поліцію, кінологів, крім того, місцеві мешканці організовували волонтерські пошукові групи, які шукали зниклого Артема Сокола у навколишніх селах – Кам'яниці, Невицькому та Оноківцях.

Про виявлення тіла у дериваційному каналі в селі Оноківці під Ужгородом стало відомо у суботу, 2 липня, після повідомленні прес-служби ДСНС Закарпаття. За даними рятувальників, виклик про знайдення тіла чоловіка у каналі місцевої ГЕС надійшов у службу порятунку об 11:40 п’ятниці, 1 липня. Рятувальники вилучили тіло з води і виявилося, що це – зниклий півроку тому 34-річний ужгородець Артем Сокіл.

«О 14:15 тіло чоловіка 1987 року народження, який зник безвісти у грудні минулого року, вилучено з водойми та передано слідчо-оперативній групі Ужгородського райуправління поліції», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET підтвердили, що виявлене у дериваційному каналі в Оноківцях тіло належить 34-річному мешканцю Ужгорода Артему Соколу, якого розшукували із 26 грудня 2021 року. Як у коментарі ZAXID.NET зазначила речниця поліції Закарпаття Анна Дан, на тілі загиблого ужгородця ознак насильницької смерті не виявлено. За фактом зникнення 34-річного Артема Сокола поліція ще у грудні 2021 року відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Зазначимо, пошуки мешканця Ужгорода, колишнього атовця Артема Сокола розпочали наприкінці грудня 2021 року після його зникнення по дорозі з корпоративу у ресторані «Камелот» у селі Невицьке. Тоді 34-річний ужгородець повідомив друзям, що йде з ресторану додому та хоче трохи пройтися пішки. Чоловіка зафіксували камери відеоспостереження неподалік ресторану «Шпайз» у Невицькому, він рухався у бік Ужгорода, після цього Артем Сокіл зник. Рятувальники розгорнули масштабні пошуки зниклого, залучали водолазів, поліцію, кінологів із собаками, волонтерів. Рятувальники, зокрема, перевіряли і канал в Оноківцях, в якому й виявили зараз тіло ужгородця. Крім того, місцеві мешканці разом з волонтерами з Ужгорода не раз прочісували територію, якою міг проходити зниклий Артем Сокіл.

Відомо, що ужгородець із 2019 року працював інженером на ТОВ «Джейбіл». Артем Сокіл був учасником бойових дій, він півтора року перебував на службі в АТО у складі 128 окремої гірсько-штурмової бригади неподалік Донецька. У нього залишилася дружина та дворічна донька.