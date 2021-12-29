Артема Сокола востаннє бачили 26 грудня в Ужгороді

В Ужгороді розшукують колишнього атовця Артема Сокола, який зник ще кілька днів тому. Раніше повідомлялося, що чоловіка востаннє бачили ввечері неділі, 26 грудня, він сів у таксі та поїхав у невідомому напрямку. Однак, ця версія не підтвердилась. Наразі місце перебування чоловіка встановлюють правоохоронці.

Про зникнення Артема Сокола повідомили його рідні у Facebook. Вони припускають, що чоловік може перебувати у навколишніх селах – у Кам'яниці, Невицькому чи Оноківцях. Також відомо, що Артем Сокол скористався банківською карткою близько 20:19 у неділю, 26 грудня, в магазині «Унгвар».

Рідні та близькі вже звернулися до поліції, Артема Сокола розшукують. Раніше рідні повідомляли про те, що зниклого бачили у мікрорайоні Шахта в Ужгороді, коли він сідав у таксі. Однак, правоохоронці перевірили камери відеоспостереження і версія не підтвердилася.

Друзі Артема просять допомогти з пошуками та повідомити будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка або рідним за телефоном +380957909520, або на лінію 102. Артем Сокол був одягнений у чорне коротке пальто, джинси, чорне взуття, сіру шапку. Ріст – 172 см.