16-річна Василина Крочак зникла 20 грудня

Поліцейські оголосили в розшук безвісти зниклу 16-річну мешканку міста Пустомити на Львівщині Василину Крочак. Дівчина 20 грудня пішла до школи і більше додому не повернулася.

Про розшук школярки повідомила Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація SARVA. Відомо, що 16-річна Василина Крочак 20 грудня вранці близько 8:00 вийшла з дому, пішла у школу у сусіднє село Семенівка та на даний час її місце перебування невідоме. Село Семенівка розташоване за 6 км від Пустомитів. З того часу з дівчиною відсутній телефонний зв'язок. Мама школярки наступного дня звернулася в поліцію, неповнолітню оголосили в офіційний розшук.

Прикмети зниклої дівчини – зріст 158 см, худорлява, волосся руде, очі блакитні. Була одягнена у світло-коричневу куртку із квадратами, червоний в’язаний шарф, чорні штани, чорні ботфорди.

Будь-яку інформацію про місце перебування дівчини просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.