Зниклий Фрідріх Єфімовський вважається досвідченим гідом, водить екскурсії як Львовом, так і гірськими маршрутами Карпат

Поліція та волонтери кілька днів розшукують 39-річного львів’янина Фрідріха Єфімовського, який зник 19 листопада. Чоловік працює гідом, водить екскурсії як Львовом, так і гірськими маршрутами Карпат. Востаннє він спілкувався з товаришем телефоном 19 листопада та повідомив, що гуляє у лісі. Після цього зв’язок з львів’янином обірвався і про те, де він перебуває, нема жодної інформації.

У пошуково-рятувальній волонтерській асоціації SARVA повідомили про розшук 39-річного Фрідріха Єфімовського. Він є ветераном АТО, тривалий час працює гідом – організовує екскурсії у Львові та в області, водить туристів українськими Карпатами, у тому числі у веломандрівки.

Львів’янин зник 19 листопада. Востаннє він спілкувався телефоном з товаришем, якому повідомив, що гуляє у лісі, не уточнивши, у якому саме. Після цього зв’язок з Фрідріхом Єфімовським обірвався і немає жодної інформації, де він зараз перебуває. Товариш звернувся із заявою в поліцію, яка оголосила зниклого в розшук.

До пошуків залучили волонтерів та усіх небайдужих. Поліцейські вже звернулися до операторів мобільного зв’язку, щоби вирахувати останню локацію, де зниклий виходив на зв’язок.

Якщо хтось має інформацію про безвісти зниклого, її просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102. Прикмети розшукуваного: ходорлява статура, середнього зросту, волосся світло-руде, коротке, очі каро-зелені.